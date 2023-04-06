Как информирует «НБН», об этом в эфире «Эспрессо» рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Согласно ее словам, украинские военнослужащие весьма потеснили россиян на временно оккупированной территории Кинбурнской косы. Там не фиксируется устойчивого пребывания врага.

Дословно из заявления Гуменюк:

Мы весьма успешно работаем. И об этом есть уже определенная информация. Однако о наших успехах пока что рано рассказывать что-то. Как следствие, работа сейчас продолжается. Отчитываться же мы будем немного позже. В общем я могу подчеркнуть, что мы весьма потеснили вражеские силы на Кинбурнской косе.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.