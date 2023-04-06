В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» рассказала, что путинские оккупационные силы начали применять новый метод воздушных атак, информирует «НБН».

По словам руководителя пресс-центра, «освободители» пошли на «шаг отчаяния» из-за многочисленных провалов на фронте. Российские оккупанты привязывают к БПЛА разрывные гранаты, которые сбрасывают в места большого скопления людей, в частности во время раздачи гуманитарной помощи.

Гуменюк отметила, что по этой причине украинцев призывают не собираться вместе на открытых территориях, поскольку враг начинает совершать такие террористические действия. При этом она заверила, что на каждую тактику ВС РФ защитники найдут противодействие.

Ранее спикер ОК «Юг» сообщила о ситуации в Черном море, предупредив о возможности волнообразных атак российских войск.