В четверг, 6 апреля, военачальник в эфире национального телемарафона сообщил, в США высоко оценили навыки украинских летчиков, которые тестировали возможность обучения работе с боевыми самолетами F-16, информирует «НБН».

По словам Голубцова, два наших пилота успешно прошли тестирование в Америке относительно возможности научиться управлять этими истребителями. Летчики продемонстрировали свой уровень, получив достаточно высокую оценку.

Генерал отметил, что в связи с успехами пилотов, программу переобучения на F-16 могут значительно сократить, в сравнении со стандартным курсом. Он добавил, что уже готовы списки летчиков и инженерного состава, которые готовы освоить боевые самолеты.

Ранее министр обороны Алексей Резников объяснил, почему Запад затягивает с передачей современной боевой авиации Украине.