В интервью ТСН.ua Грабский рассказал, что успех контратаки украинских войск зависит от двух главных факторов. Продвижение ВСУ невозможно без достаточного количества техники и боеприпасов, информирует «НБН».

По словам военного эксперта, на конец большого наступления армии Украины запасов материальных средств не может быть меньше 75% от того, с чем начиналась контратака.

Для обеспечения стабильности проведения военной операции объемы, которые будут в начале ее проведения, нужно утроить. От темпов обеспечения силами и средствами будет зависеть продвижение ВСУ.

Также успех контрнаступления во многом зависит от качественной подготовки военнослужащих. Грабский отметил, что защитникам важно получить боевой опыт, поскольку большую роль в эффективном проведении операции играет фактор готовности, мотивированности и стойкости бойцов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько человек знают где, когда и как будут проводиться масштабные контратаки украинских войск.