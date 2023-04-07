В пятницу, 7 апреля, руководитель внешнеполитического ведомства Украины заявил, что россияне понимают приближение деоккупации Крыма. В своем микроблоге в Twitter дипломат показал интересную статистику из поисковой системы РФ «Яндекс», информирует «НБН».

Глава МИД опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что граждане Российской Федерации потеряли интерес к полуострову. В марте жители соседней страны осуществили 261 000 поисковых запросов «отдых в Крыму».

Уже через год количество желающих погреться на солнышке на украинском полуострове уменьшилось, что подтверждает снижение количества запросов до 129 000. Кулеба убежден, что это является признаком осознания россиян скорого возвращения украденного ими Крыма.

Напомним, что президент Бразилии предложил ради завершения войны «уступить» Крым России. Спикер МИД Украины ответил на скандальное предложение.