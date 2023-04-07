Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице отреагировал на скандальное высказывание бразильского президента о территориальных уступках Киева и завершении войны, информирует «НБН».

Представитель МИД отметил, что Украина ценит усилия да Силвы по поиску решения относительно завершения вооруженной агрессии РФ в нашей стране. Однако власти не видят никаких причин, чтобы уступить оккупантам хотя бы сантиметр украинской земли.

Николенко добавил, что позиция Киева остается неизменной относительно посреднеческих усилий ради восстановления мира в Украине, которые должны базироваться на принципах Устава ООН.

Напомним, что глава Бразилии предложил Украине отдать государству-террористу временно захваченный Крымский полуостров ради завершения войны.