Британская разведка сообщает, что российские захватчики получили новый импульс в Бахмуте. ВС РФ возобновили наступательные операции в районе города, после того, как их проведение в значительной степени остановилось с конца марта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что оккупанты, получив «успехи», вероятно, продвинулись в центр населенного пункта и якобы захватили западный берег реки Бахмутка.

В ведомстве отмечают, что, скорее всего, под большой угрозой оказалась трасса 0506, которая расположена западнее Бахмута. Этот путь является для украинских защитников ключевым, поскольку через него осуществляются поставки.

Страна-агрессор усилила этот район регулярными силами ВС РФ, в частности ВДВ, поэтому путинские войска начали эффективнее вести артиллерийский огонь.

В разведке Великобритании предполагают, что возобновление наступления на Бахмут связана с приостановлением вражды и улучшением сотрудничества между «вагнеровцами» и командованием российской армии на местном уровне.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за Бахмут и Марьинку продолжаются ожесточенные бои, раскрыв планы захватчиков.