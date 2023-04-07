Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным военных, вражеские силы сосредоточили свои ресурсы на наступлении в направлении Марьинки, Авдеевки, Лимана и Бахмута. Вооруженные силы нашей страны отбили сорок атак на протяжении последних суток.

Отмечается, что вражеские войска продолжают штурм Бахмута. Россияне планируют полностью захватить город. Там продолжаются ожесточенные боевые действия. На протяжении последних суток враг 16 раз атаковал ВСУ в районах Белой Горы, Богдановки, а также Орехово-Васильевки. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

Рядом с Донецком оккупационные силы осуществляли атаки возле Новокалинового, Первомайского, Северного, а также Марьинки. Однако при всем этом они не имели успеха. Самые ожесточенные бои на этом направлении идут за Марьинку. Там оккупанты осуществили 19 атак.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ уничтожили вражеский танк Т-90 «Прорыв».