Как информирует «НБН», на странице 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в социальной сети «Фейсбук» появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинскими противотанкистами российского танка Т-90 «Прорыв». Произошло это на направлении Сватово-Кременная.

Известно, что защитники нашей страны изначально обнаружили цель. Далее воины ВСУ обездвижили ее при помощи ПТРК. А уже после этого просто добили российский танк из беспилотников.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины опубликовало видео боя между украинскими танкистами и российскими противотанкистами.