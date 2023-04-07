В своем Telegram-канале бывший депутат ВРУ задумался над составлением плана капитуляции РФ. Царев начал паниковать из-за поставок оружия в Украину западными странами, информирует «НБН».

По мнению сепаратиста, так называемая «СВО» отклонилась от первоначальной цели России по захвату Киева и Кремль прогадал, полагая, что сможет взять украинскую столицу за три дня. Москва ошиблась и в вопросе поддержки Киева другими государствами.

Коллаборант заявил, что России нужно составить план действий по «негативному сценарию» на фоне передачи оружия ВСУ Западом и подготовке Украины для решающего наступления на сухопутный коридор в Крым.

Царев отметил, что план на случай победы Украины – якобы не проявление паники. Кроме того, пророссийский политик убежден, что никому не помешает «заранее сложенная бумага».

Отметим, что ранее констатировал плавное движение путинских войск к окончательному поражению в Украине террорист Игорь Гиркин.