Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Гиркина-Стрелкова.

В своём телеграм-канале Игорь Гиркин сообщил о том, что армия Российской Федерации влилась в достаточно затяжную войну, которая никаким образом не влияет позитивно на общую ситуацию в стране. Стрелков отмечает, что экономика Российской Федерации попросту не готова к этому.

Поэтому, он заявил, что вместе с другими террористами создаёт «Клуб рассерженных патриотов». Помимо Гиркина туда войдёт донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников, а также другие подобные им участники.

Также Гиркин-Стрелков рассказал о том, что ту информацию, которую освещают российские средства массовой информации крайне негативно влияют на ситуацию в стране, поэтому властям необходимо действовать для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха.

Мы также писали о том, что террорист Гиркин ранее говорил о том, что Россия уже стратегически проиграла.