О том, что в Кабинете Министров внесли поправки к порядку и условиям начисления единовременного денежного пособия из-за гибели/получения инвалидности вследствие войны с Россией, и это затронет как самих волонтеров, так и членов их семей, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную на официальной странице Министерства по делам ветеранов Украины.

В частности, теперь единовременную денежную помощь станут выплачивать волонтерам, которые помогали ВСУ/иным силовым структурам в период обеспечения обороны нашей страны/ защиты безопасности населения/интересов государства из-за военной агрессии РФ. Лицам, получившим инвалидность после ранения/контузии/травмы/увечья, во время оказания вышеуказанной помощи, включая членов семей погибших из числа волонтеров, будут назначать одноразовые компенсации из резервного фонда госбюджета.

Кроме того, окончательно уточнили список документов, необходимых получателям для предоставления единовременного пособия, что даст возможность существенно сократить сроки рассмотрения запросов, а право на решение касательно назначения единовременного пособия этим лицам, передали в образованную Минветеранов межведомственную комиссию.

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