Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные ISW.

В Институте изучения войны рассказали о том, что большое количество сторонников российской агрессии очень нервно отреагировали на обнародование в социальных сетях секретных документов НАТО и США о подготовке Вооружённых сил Украины. Источник пишет, что у ряда «военкоров», а также у представителей СМИ присутствует страх перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Аналитики отмечают, что в независимости от того, являются ли данные документы правдивыми или же нет, в российской информационном пространстве они всё равно вызывали серьёзную панику. Так, теперь, некоторые российские «военкоры» и военные аналитики сомневаются в своих словах и в своём умении прогнозировать.

Некоторые, в свою очередь делают заявления, в которых рассказывают о том, что данные документы скорее всего являются фейком и их обнародование было сделано для того, чтобы вызвать панику в россиян, но правдивости там вовсе нет. Также они пишут и о том, что эти документы были в свободном доступе ещё с 4 марта, но почему то мировые СМИ обратили на них внимание только сейчас.

Хотелось бы отметить, что мы также писали о том, что в ОПУ прокомментировали данные «сливе» секретных документов по контрнаступлению ВСУ.