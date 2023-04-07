Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте отреагировал на «вбросы» российских пропагандистов об «утечке» документов по масштабной военной операции Украины, информирует «НБН».

По мнению представителя ОПУ, такие фейки – последствие деградации разведки страны-агрессора после распада Советского Союза. Силовики РФ с помощью фотошопа и «виртуальных псевдосливов» пытаются «отмыться» от инцидента в Солсбери, плана по захвату Киева за три дня и других провалов.

Подоляк отметил, что Кремлю очень хочется сорвать масштабную контратаку украинских войск, однако подлинные планы ВСУ оккупанты скоро увидят на поле боя.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, в чем защитники должны получить преимущество, чтобы контрнаступление было успешным.