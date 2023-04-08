Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные британского источника «Times«.

В источнике говорится о том, что ряд представителей так называемых «властей» оккупированных территорий, а также представители Министерства обороны РФ заявляли о том, что в октябре украинские военные совершали попытку возврата оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре.

Официального заявления украинских властей по этому поводу не было, но всё же источник рассказывает, что представители украинского спецназа, разведки и ВМС согласились рассказать об этой операции.

Издание пишет, что 19 октября украинские военные в составе 600 человек и 30 катеров, на которых было большое количество оружия попытались переплыть Днепр, для того, чтобы вступить в бой с российскими оккупантами и освободить территорию Запорожской АЭС.

Но, как пишет Times украинские военные довольно неожиданно попали под серьёзное сопротивление российской армии, таким образом переплыть Днепр удалось лишь незначительной части украинских бойцов, а само освобождение АЭС стало невозможным.

Мы также сообщали о том, что ранее Владимир Зеленский сделал заявление касательно освобождения Крыма.