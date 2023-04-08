Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Института изучения войны.

Как говорится в отчете ISW, новые снимки геолокаций четко показывают то, что армия Российской Федерации и вагнеровцы продолжают продвигаться в Бахмуте. Таким образом, аналитики заявили, что оккупанты сейчас активно продвигаются центром города, а сами наемники ЧВК «Вагнер» стоят возле здания военной прокуратуры Бахмута. Вероятнее всего, прокуратура теперь под их контролем.

Также аналитики заявляют, что на Бахмутском направлении оккупантам удалось продвинуться на три километра к югу от трассы Константиновка-Часов Яр-Бахмут. Таким образом, войскам РФ удается оккупировать все больше территорий.

Кроме того, специалисты из Института изучения войны заявили, что ситуация в Бахмуте на данный момент остается очень тяжелой, в городе ведутся серьезные бои. В марте текущего года наступление российских военных, а также наемников приостановилось, но сейчас они с новыми силами продолжают идти вперёд, пытаясь захватить город полностью.

Стоит отметить, что мы также ранее писали о неудачной попытке украинских военных вернуть контроль над Запорожской АЭС.