Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «The Washington Post«.

В источнике говорится о том, что один из чиновников на условиях анонимности согласился рассказать о том, какое количество снарядов ежедневно тратят украинская и российская стороны в боях.

Так, если верить источнику, то каждый день Вооружённые силы Украины выпускают приблизительно 7700 снарядов, или же один снаряд каждые 6 секунд. У российской армии по данным некоторых источников этот показатель выше в три раза. То есть, армия РФ ежедневно выпускает около 22000 снарядов.

Также он сообщил, что на данный момент украинская армия имеет серьезный дефицит снарядов, так как страны-партнёры попросту не успевают наращивать их производство в связи с высокими темпами российско-украинской войны.

В свою очередь закупки советских аналогов артиллерийских снарядов также являются достаточно сложной задачей, так как по большей части они присутствуют у бывших стран Советского союза, а те, в свою очередь, из-за хороших отношений с РФ отказываются их продавать.

Также мы писали о том, что Игнат рассказал о том, какое преимущество Украина должна получить для начала контрнаступления.