Американская газета The New York Times пишет, что среди недавней «утечки» данных Министерства обороны США была информация о методах ведения войны Российской Федерацией, информирует «НБН».

Издание отмечает, что стали известные данные о мотивации путинских солдат продолжать воевать в виде дополнительного денежного вознаграждения. Захватчикам обещают выплачивать бонусы за повреждение или уничтожение танков Альянса.

Журналисты пишут, что это только одна инициатива из серии поощрений для поднятия морального духа в рядах российских оккупационных сил. Чтобы получить вознаграждение, «освободителям» необходимо предоставить кадры повреждения или уничтожения боевых машин НАТО.

В дальнейшем пропагандисты намерены использовать такие фото и видео для проведения ИПСО, чтобы снизить доверие Запада к Киеву и показать, что у ВС РФ есть инструменты для уничтожения нового вооружения ВСУ.

Ранее иностранное издание рассказало о выплатах гражданам РФ за регистрацию для потенциального вступления в армию, а также об оплате окупантам «каждого километра продвижения».