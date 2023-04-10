Юрист рассказал, что военнослужащие не имеют права требовать у украинцев документы на проверку на улице, такими полномочиями наделены только представители Нацполиции.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.
По словам адвоката, если военнослужащий в общественном месте требует у вас показать документы, не нужно с ним спорить или скандалить. Кравец рекомендует поблагодарить за такое внимание и идти дальше.
Эксперт напомнил, что правоохранители и представители ТЦК фиксируют вручение повесток гражданам на бодикамеру, поэтому можно спросить у военного включил ли он ее. Также украинцы имеют право фиксировать разговор на свой смартфон.
При этом, если у вас просит документы на проверку сотрудник Нацполиции, называя причину, их нужно показать правоохранителю.
Напомним, что в Верховной Раде анонсировали создание нового реестра граждан, которые уклоняются от мобилизации.