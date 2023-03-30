О том, что в парламенте Украины начали разработку проекта закона, касающегося скорого внедрения публичного реестра так называемых «уклонистов», пишет «НБН», ссылаясь на заявление нардепа, члена комитета ВРУ по вопросам нацобороны, безопасности и разведки и представителя Президента Федора Вениславского, опубликованное изданием «Фокус».

В соответствии с вышеуказанным законопроектом, если военнообязанного должным образом проинформировали относительно необходимости посетить территориальный центр комплектования (даже если это сделали посредством мессенджера), но тот не явился, например, несколько раз подряд, то представители терцентра получают законное право на внесение персональных данных «уклониста» в новосозданный открытый реестр — ФИО и прочих идентификационных признаков. Впрочем, если гражданин все же выполнит свое конституционное обязательство, информацию о нем из этого реестра удалят.

Предполагается, что подобное обнародование личных данных, помимо прочего, сможет служить механизмом оказания некоторого общественного давления на уклоняющегося от прибытия в ТЦК. Впрочем, по словам Вениславского, до готовности законопроекта осталось от 1 до 2 месяцев.

Ранее мы писали, что Вениславский ответил, будет ли усиление мобилизации в Украине из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси.