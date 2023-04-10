В эфире национального телемарафона Череватый рассказал, что защитникам Бахмута поставляют амуницию, боеприпасы, продукты, а также забирают из города раненых бойцов, несмотря на то, что путинские оккупационные силы уничтожили мост между населенным пунктом и селом Хромово еще в марте, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск, украинские военные в Бахмуте получают все необходимое, чтобы продолжать оборону, инженеры и логисты ВСУ продолжают обеспечение поставок.

Он отметил, что несмотря на старания россиян перекрыть все логистические пути в Бахмут, в том числе взятием под огневой или непосредственный контроль трасс, Украина всегда находила выход из ситуации.

Ранее военный эксперт сообщил о ситуации в Бахмуте и рассказал, какой новый срок захвата города установил Кремль.