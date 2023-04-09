Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на обозревателя Александра Коваленко.

Коваленко сообщил о том, что на данный момент ситуация в Бахмуте для российский войск и ЧВК «Вагнер» складывается далеко не самым лучшим образом, но всё же российские власти решили назначить своим войскам срок взятия города. Коваленко сообщил, что российская армия «должна» захватить Бахмут до Пасхи, то есть до 16 апреля.

Также эксперт поделился информацией о том, что на данный момент россияне стягивают в город другие подразделения, которые ранее не брали участия в боях за Бахмут. Это, как сообщает Коваленко свидетельствует о том, что боевики ЧВК «Вагнер» уже выдохлись и сейчас они уже ничего не решают в боях за город, поэтому основная ставка делается на десантников.

Кроме того, эксперт отметил, что на данный момент Вооружённые силы Украины смогли выстроить максимально качественную оборону в городе, а также увеличили огневую активность, поэтому шансов взять город в оккупантов остаётся очень мало. К тому же, стоит отметить, что оккупанты используют далеко не самую лучшую тактику ведения боевых действий, из-за чего несут регулярные потери.

Отметим, что ранее в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за прошлые сутки.