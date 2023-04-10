В интервью изданию Оbozrevatel эксперт объяснил, почему у российских оккупантов возникают сложности со сдачей в плен в Украине, несмотря на то, что в рядах путинской армии большое количество тех, кто не хочет воевать, информирует «НБН».

По словам Мельника, захватчикам мешает добровольно сложить оружие специфическая «военная машина» государства-террориста. Он отметил, что путинских солдат ведут по определенному «тоннелю», из-за которого никуда не деться. Бойцов просто «обставляют флажками» и ведут на убой.

В предыдущем месяце в плен сдались более 3000 военных РФ. Эксперт, комментируя статистику, подчеркнул, что россиян, которые хотят избежать гибели в Украине таким образом, на самом деле намного больше. Однако не все готовы рискнуть, поскольку часто перспектива смерти их пугает меньше, чем репрессии со стороны Кремля.

Мельник добавил, что оккупанты не могут просто перебежать на сторону ВСУ, подняв белый флаг. У «освободителей» не много шансов сдаться в плен, поскольку есть люди в их рядах, которые наблюдают за такими действиями. Кроме того, РФ продолжает использовать практику заградительных отрядов.

Напомним, что на прошлой неделе Украина освободила из плена еще десять военных и двоих гражданских. В СБУ показали кадры обмена.