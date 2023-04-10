В эфире национального телемарафона представитель оборонного ведомства рассказала, что армия Путина на востоке нашей страны наступает одновременно на четырех направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском, информирует «НБН».

По словам замминистра, Донбасс остается эпицентром боевых действий, в этом регионе продолжаются ожесточенные сражения почти везде. На Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях российские войска не могут достичь поставленных целей, там идут очень горячие битвы.

На Бахмутском направлении боями охвачен не только город-крепость, но и пригород. Поскольку наемники армии Пригожина ослабли, на замену «вагнеровцам» РФ отправляет спецназовцев и десантно-штурмовые отряды. Оккупанты уничтожают все на своем пути, применяя тактику «выжженной земли».

Вражеский артиллерийский огонь по Бахмуту стал более интенсивным, также захватчики по-прежнему активно используют боевые самолеты для нанесения ударов.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о ситуации с поставками для защитников Бахмута.