Аналитики ISW заявили, что Российская Федерация продолжает использовать религию, как оружие, пытаясь дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, информирует «НБН».

Американские эксперты напомнили, что россияне проводят кампанию систематических религиозных преследований на временно захваченных территориях Украины, после 24 февраля 2022 года зафиксировано не менее 76 таких случаев.

За период полномасштабного вторжения оккупанты убивали и захватывали священников и религиозных лидеров, насильственно преобразовывали культовые сооружения в РПЦ, а также грабили и намеренно уничтожали их.

Такая деятельность «освободителей» направлена на то, чтобы искоренить в Украине все «нежелательные» организации и популяризовать Московский патриархат. Нарушая свободу вероисповедания, РФ пытается достичь своих военных целей.

Специалисты ISW считают, что государство-террорист может использовать православную Пасху, чтобы отстрочить контрнаступление украинских войск, призвав Киев прекратить огонь на время праздника из уважения к верующим.

Отметим, что в начале года глава РПЦ обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с призывом объявить перемирие на Рождество. Российский лидер приказал министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на время праздника. В Киеве резко отреагировали на предложение патриарха Кирилла.