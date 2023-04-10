В интервью изданию Delfi министр обороны рассказал, что Украина с мая начала получать от иностранных союзников вооружение, которое меняет ход игры, например, 155-мм артиллерийские системы, РСЗО и, в частности, американские HIMARS, информирует «НБН».

Резников рассказал, что это было ключом успеха контрнаступления ВСУ на Харьковщине и Херсонщине, поскольку они могли наносить удары по целям на расстоянии 80 км – поражать командные пункты и склады ВС РФ.

Однако захватчики вынесли из этого урок и оттянули эту инфраструктуру на расстояние более 120 км, чтобы украинские военные не смогли ее обстреливать из HIMARS и других подобных систем.

Глава Минобороны отметил, что в связи с этим Украина в поиске новых решений и обсуждает с союзниками передачу новой техники и боеприпасов к ней, чтобы наносить удары по вражеским объектам на расстоянии 120 или 150 км. Он добавил, что мечта – получить оружие для наших защитников, которое способно достать россиян на расстоянии более 300 км.

Ранее Резников объяснил, почему Запад затягивает передачу Украине современных истребителей.