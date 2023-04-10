В воскресенье, 9 апреля, Telegram-канал «Інформаційний Спротив» рассказал о перехваченном разговоре путинского солдата с отцом. Захватчик признался в военном преступлении против мирных украинцев, информирует «НБН».

«Освободитель» по имени Дмитрий, который находится на Харьковщине, сообщил, что гранатометчики получили приказ «истреблять» местных жителей, в частности, отработав по их домам. Отец оккупанта согласился с решением командира убивать украинцев.

По словам захватчика, путинские военные целились прямо в окна жилых домов, чтобы гранаты залетали внутрь помещения. Он отметил, что поблизости уже нет ни одного села, кроме того, россияне хотят добраться до Владимировки, где «ничего не доработали».

Напомним, стало известно, за что оккупанты могут получать от Москвы дополнительное денежное вознаграждение на фронте в Украине.