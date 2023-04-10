В Центре национального сопротивления сообщили, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области «освободители» начали отбирать у коллаборантов загранпаспорта, информирует «НБН».

В ЦДТ рассказали, что местные оккупационные «власти» чувствуют нарастание напряжения среди «помощников» страны-агрессора, поэтому отбирают у них документы, которые позволяют пересечь границу страны.

Поскольку местные жители не хотят сотрудничать с врагом, «руководство» Мелитополя из-за нехватки работников среднего звена начало привлекать граждан РФ, которых отправляют в «командировки» на временно захваченные территории Украины.

В то же время оккупанты «мотивируют» мелитопольцев «эвакуироваться» на территорию Российской Федерации, пугая их контрнаступлением украинской армии.