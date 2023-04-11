Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Павлюка изданию «РБК-Украина«.

Так, Павлюк рассказал о том, что главной целью оккупантов в ходе этого наступления было взятие Киева не более чем за 5 суток, и по словам генерала они были уверены, что им это удастся, так как они привезли с собой парадную форму и уже готовились пройтись Хрещатиком, но слишком переоценили свои силы.

Примечательной стала битва за Гостомельский аэродром. 24 февраля российские оккупанты, которых было приблизительно 300 человек смогли захватить его полностью. Но, как сообщил Павлюк уже ближе к 21:00, в тот же день бойцы Нацгвардии Украины смогли его отбить. Бои за Гостомельский аэродром длились достаточно долго, за это время оккупанты высаживали десант и пытались продвигаться территориями Киевской области, но успехов, по словам Павлюка было немного.

Также генерал рассказал, что оккупанты попытались захватить и аэродром в Василькове, но украинские защитники смогли сбить Ил-76 и два вертолета во время попытки высадки десанта, таким образом эта операция россиян была провальной.

Помимо этого заместитель главы Министерства обороны Украины отметил, что 24 февраля со стороны Беларуси в Украину вторглась армия РФ в составе 70 тысяч человек. Битва за Киев для оккупантов оказалась провальной и спустя несколько недель область была полностью освобождена.

Отметим, что ранее в Минобороны рассказали о попытках наступления оккупантов на Донбассе на четырёх направлениях.