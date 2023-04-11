В интервью изданию Delfi Резников заявил, что на данный момент нет необходимости в проведении новой волны мобилизационных мероприятий в Украине, информирует «НБН».

Министр обороны объяснил, что с учетом нынешней ситуации, план по мобилизации, который был принят еще в феврале 2022 года, не превышен и даже не выполнен до конца.

Глава оборонного ведомства заверил, что Генеральный штаб ВСУ справляется в спокойном, размеренном темпе с компенсацией потерь, которые несут наши войска. Поэтому на сегодня нехватки живой силы в армии Украины нет.

Напомним, адвокат рассказал, есть ли у военных полномочия проверять документы в общественных местах и задерживать граждан.