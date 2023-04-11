Боец рассказал, что, очевидно, путинские оккупационные силы получили приказ захватить Бахмут к Пасхе, о чем свидетельствует тактика «выжженной земли», которую применяют россияне в этом районе, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам защитника, реализуя «сирийский сценарий», ВС РФ применяют летающие бомбы, которые за раз уничтожают целый дом. Поскольку «мясные штурмы» наемников армии Пригожина оказались не эффективными, россияне ликвидированных «вагнеровцев» заменили подразделением «Штурм Z».

Волощенко отметил, что оборона Бахмута держится, армия Путина не взяла под контроль железную дорогу, однако, если такое произойдет, ситуация станет тяжелой и появится угроза окружения.

Военнослужащий добавил, что у оккупантов поджимают сроки захвата города, поэтому они «не отвлекаются» на то, чтобы забирать многочисленные трупы своих сослуживцев.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, удается ли доставить защитникам Бахмута амуницию, боеприпасы и продукты после разрушения моста у Хромово.