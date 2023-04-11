Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в социальной сети «Фейсбук», захватчики тщательно ищут всех, кто имеет какие-либо связи с ВСУ.

Помимо того сообщается, что местное население должно получать определенное разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины.

Войска РФ также продолжают усиливать давление на граждан Украинского государства на территории, которая временно находится в оккупации. В частности, не так давно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты атаковали лодку с гражданскими на территории Херсонской области.