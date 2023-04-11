Как инфрмирует «НБН», об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В ОВА отметили, что в одном из населенных пунктов Бериславской громады двадцатилетний парень и двадцатилетняя девушка, игнорируя ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив.

Однако их лодка сразу же была атакована россиянам при помощи БПЛА. Враг сбросил на гражданских разрывную гранату. В результате два из местных жителей получили травмы тяжелой степени. Они быи срочно эвакуированы бойацми ВСУ в медучреждение.

Напомним, ранее мы уже писали о признании оккупанта том, что он выполнял приказ уничтожать мирное население Украины.