На своем YouTube-канале военный эксперт отметил, что ранее «повар Путина» был одной из самых влиятельных фигур в Российской Федерации, однако сейчас он начал значительно терять авторитет, информирует «НБН».

Жданов подчеркнул, что ранее олигарх критиковал военное-руководство страны-агрессора, а сейчас, особенно после смерти пропагандиста Владлена Татарского, резко изменил свою риторику.

В частности, Пригожин начал обсуждать успехи и возможности украинской армии. «Повар Путина» заявил, что Силы обороны собрали 200 000, а по некоторым данным 400 000 бойцов для контрнаступления.

Пригожин считает, что нельзя недооценивать подготовку Украину к масштабной операции. По мнению эксперта, приятно, когда враг так оценивает ВСУ.

Ранее британская разведка рассказала, зачем Кремль финансирует и развивает альтернативные армии Пригожина частные военные кампании РФ.