Во время совместного брифинга с исполняющим обязанности министра обороны Дании Троэлсом Лундом Резников вспомнил, как год назад был затоплен российский ракетный крейсер «Москва», информирует «НБН».

По словам главы оборонного ведомства, ему бы хотелось раскрыть детали атаки на вражеский корабль, однако пока он не может разглашать подробности.

Министр отметил, что российская сторона до сих пор не знает всех нюансов с крушением «Москвы», благодаря чему Украина может преподнести вражескому флоту новый «сюрприз». В частности, очередная «бавовна» может произойти в Черном море.

Резников добавил, что Украина ждет подходящего момента, чтобы повторить историю подобно атаке на военный корабль «Москва».

Ранее глава Минобороны Украины рассказал, как российские захватчики спасаются от ударов РСЗО HIMARS и назвал «вооружение мечты» для нашей армии.