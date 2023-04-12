Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении экспертов американского Института изучения войны (ISW).

Так, в оборонном ведомстве страны-агрессора подтвердили, что именно из боевиков ЧВК «Вагнера» состоит львиная часть войск, которые прикладывают все усилия для захвата расположенного в Донецкой области города Бахмута. При этом неназванные подразделения ВДВ армии РФ предоставляют поддержку на флагнах в северном и южном направлении от города.

Скорее всего, силы ВДВ России намерены только удерживать фланги, а не осуществлять какие-то серьезные наступления. Это значит, что Министерство обороны России хочет использовать группу «Вагнера» для установления контроля над Бахмутом, чтобы минимизировать потери среди кадровой армии.

Такая ситуация стала подтверждением предыдущих оценок аналитиков ISW о том, что войска РФ стремятся использовать боевиков ЧВК для захвата Бахмута, а после этого вытеснить их и взять ответственность за победу на себя.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин озвучил новые сроки захвата Бахмута россиянами.