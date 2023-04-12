Жирохов рассказал, что на юге нашей страны степь, открытая местность, на которой невозможно выстоять против «танкового кулака», который формирует украинская армия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам эксперта, на «танкоопасном направлении» оккупанты решили создать «линию Путина», просто перекопав местность, что не станет препятствием для танков или артиллерии.

Он объяснил, что удержать линию фронта можно лишь за счет населенных или опорных пунктов, однако захватчики строят только легкие фортификационные сооружения, которые не спасут их. Отбить удар «танкового кулака» можно лишь при наличии второй, третьей линий обороны и достаточного количества резервов.

Напомним, террорист Игорь Гиркин спрогнозировал сроки масштабного украинского контрнаступления и рассказал, что будет с Россией в случае успеха ВСУ.