Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Так, согласно источнику, террорист Гиркин-Стрелков считает, что возможное контрнаступление Вооружённых сил Украины может уже начаться в ближайшие две недели, при этом он предполагает, что ВСУ могут ударить и раньше.

Помимо этого Гиркин считает, что данное контрнаступление украинской армии будет очень масштабным, поэтому украинские войска могут нанести удары начиная от Днепра и заканчивая Угледаром. Гиркин отмечает, что в случае, если такая атака ВСУ будет успешной, то Российская Федерация будет очень близка к развалу.

Также он отмечает, что скорее всего российская армия попытается совершить ещё одну попытку наступления, которая скорее всего обернется полным провалом.

Помимо этого террорист упомянул, что армия РФ несёт колоссальные потери в сравнении с украинскими войсками.

Следует напомнить, что мы также писали о том, что в ГУР объяснили почему решение, касательно контрнаступления будет принято в последний момент.