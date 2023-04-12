Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление Тамилы Ташевой в эфире национального телемарафона.

Так, Ташева рассказала о том, что ранее приехавшие в Крым россияне начали активно покидать территорию полуострова, так как, по словам Ташевой, настроение оккупантов передается местным жителям, в которых тоже начинают возникать опасения, касательно безопасна на полуострове.

О том, что россияне уезжают из Украины свидетельствует падение рынка недвижимости на полуострова. Представитель президента рассказала о том, что сейчас в Крыму не наблюдается увеличение спроса на покупку недвижимости, зато спрос на ее продажи активно растет с каждым днём. Помимо этого, можно обратить внимание на очереди на Керченском мосту по пути в Россию, там каждый день стоят сотни машин. Люди все чаще оставляют собственное имущество и выезжают из Крыма.

Также Ташева отметила, что ранее по официальным данным в Крым въехало от 500 до 800 тысяч россиян, но о том, сколько из них уже покинули территорию временно оккупированного полуострова в украинской стороны, данных, к сожалению, нет.

Мы также писали о том, что представитель президента назвала путь освобождения Крыма.