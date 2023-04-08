Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Тамилы Ташевой в эфире «Радио Свобода«.

С её заявления становится известно, что наиболее вероятным способом освобождение Крымского полуострова является военный путь. Таким образом деоккупация полуострова может случиться за очень короткое время.

В то же время Ташева отметила, что правительство не исключает возможности вернуть Крым дипломатическими путём, но всё же Российская Федерация не согласна на переговоры. К тому же она добавила, что после того, как Россия захватила часть территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей переговоры становятся фактически невозможными. До вторжения власти РФ не хотели говорить о Крыме, после вторжения также, поэтому военный путь является наиболее вероятным способом освобождения полуострова.

Помимо этого она заявила, что вполне возможно, что в июне или июле текущего года Совет национальной безопасности Украины на заседании может принять новую «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма».

Стоит отметить, что ранее мы писали о мощных взрывах во временно оккупированной Феодосии.