Расследователи InformNapalm, комментируя кадры, где видно, как россияне отрезают голову украинскому пленному, сообщили, что оккупанты и ранее совершали подобные преступления на оккупированных территориях нашей страны еще в 2014 году, информирует «НБН».

После полномасштабного вторжения среди захватчиков значительно участилась практика убийств и пытками. По словам расследователей, россияне отрезают украинцам части тела не только как элемент устрашения и попытки сломить сопротивление нашего народа.

Командиры ВС РФ отдают приказы подчиненным пытать и убивать, фиксируя зверства на видео. Такие кадры для участников преступления становятся элементом «связывания кровью», после чего уменьшается вероятность того, что оккупанты сбегут или сдадутся в плен.

Расследователи предполагают, что видео казни украинцев попадают в интернет, если соучастник преступления предал или сбежал, либо кадры нашли в смартфоне ликвидированного командира и обнародовали их. Поэтому, если видео таких преступлений попадают в Сеть, то, вероятно, их исполнители могут быть уже мертвы.

Отметим, что на кадры с обезглавливанием украинского военнопленного россиянами отреагировал глава ОПУ Андрей Ермак.