В своем Telegram-канале ставленник Кремля сообщил, что местные «власти» приняли решение отказаться от майской демонстрации, военного Парада Победы, а также акции «Бессмертный полк», информирует «НБН».

Аксенов объяснил, почему внезапно во временно оккупированном Крыму решили отказаться от любимого праздника россиян. По словам гауляйтера, местное «руководство» исходило из соображений безопасности. Он заверил, что «органы власти» ветеранов «не оставят без внимания».

Отметим, что накануне ставленник Кремля заявлял, что в Крыму российские захватчики якобы не боятся украинского контрнаступления и не видят катастрофы для себя в этой масштабной военной операции.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Российской Федерации также не намерены устраивать торжества 9 мая. Главы Курской и Белгородской областей объяснили, почему не будет традиционных праздничных мероприятий.