Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 мая в регионе праздничные мероприятия проводиться не будут. По словам чиновника, власти хотят избежать скопления военных и боевой техники в центре города, чтобы «не провоцировать противника».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Парад Победы на 9 мая отменили и в Курской области, о чем сообщил глава региона Роман Старовойт во время оперативного совещания. При этом чиновник добавил, что власти еще не определились с форматом проведения традиционной акции «Бессмертный полк», пообещав позже обнародовать информацию о мероприятии.

Как сообщалось ранее, появились результаты социологического опроса россиян о поддержке войны против Украины.