В эфире национального телемарафона Маляр прокомментировала инцидент со «сливом» секретных документов Пентагона в Сеть. По словам представителя оборонного ведомства, риск утечки информации о планировании военных операций очень низкий, поскольку такими данными владеет узкий круг лиц. При этом его нельзя исключить полностью, информирует «НБН».

Замминистра отметила, что между одобрением и реализацией важных военных решений небольшой временной промежуток, поэтому вся Украина не будет их обсуждать неделями.

Она напомнила, как работали защитники по освобождению Харьковщины и Херсонщины от российских оккупантов. Тогда эти операции заранее не обсуждались и военные тихо делали свое дело.

Как сообщалось, в Пентагоне пообещали, что США «перевернут каждый камень», чтобы найти источник утечки секретных данных оборонного ведомства страны.