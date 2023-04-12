Во вторник, 11 апреля, глава Пентагона заявил, что Америка будет проводить расследование недавнего «слива» секретных документов оборонного ведомства США в Сеть до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Министр заверил, что Соединенные Штаты продолжат разбираться в причинах инцидента и «перевернут каждый камень», чтобы найти источник утечки секретных данных и его масштабы.

Ранее американское Министерство юстиции открыло уголовное расследование по факту разглашения секретных сведений Пентагона.

Как сообщалось, в Белом доме, комментируя «слив» секретных документов Минобороны США в Сеть, рассказали, являются ли некоторые данные поддельными.