В своем Telegram-канале заместитель главы оборонного ведомства отметила, что с первых минут появления шокирующих кадров убийства украинского военнопленного россиянами наши спецслужбы начали детально изучать их для идентификации преступников, информирует «НБН».

По словам Маляр, силовые ведомства делают все, чтобы установить личность погибшего военного. Она отметила, что это непростая задача, учитывая обстоятельства на видео.

Представитель Минобороны призвала украинцев не озвучивать любые версии инцидента до появления официальных выводов и уважать близких погибшего защитника.

Также ведомство просит граждан не распространять кадры казни пленного и подобных видео, поскольку их уже видели все и теперь их стоит показать прокурорам и Международному суду.

Ранее в ГУР МОУ прокомментировали кадры жестокого убийства украинского военного, объяснив, зачем россияне регулярно публикуют такие кадры.