О том, что Кремль постоянно тиражирует бесчеловечные видео с казнями бойцов ВСУ, не только, чтобы оказать психологическое давление на украинцев, но также и отрицательно повлиять на настроения собственных военных, пишет «НБН», основываясь на заявлении представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «1+1».

По словам Юсова, цель подобной политики — попытка деморализации и сеяния паники в рядах Сил Обороны Украины, однако оккупантам и это не удается. Кроме того, цель таких публичных зверств — запугивание и бойцов ВС РФ, чтобы россияне добровольно отказались от сдачи в плен, «поскольку в украинском плену будут делать» с ними то, что они «делают с украинскими пленными».

Впрочем, представитель ГУР подчеркнул – Украина является демократическим государством, и продолжит придерживаться «Женевских конвенций», вопреки зверствам захватчиков, а ВСУ не откажутся от пленения российских оккупантов.

Ранее мы писали, как расследователи объяснили, почему кадры с обезглавливанием украинского военнопленного попали в Сеть.