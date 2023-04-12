В эфире телеканала NTA спикер Оперативного командования «Юг» отметила, что нельзя сказать, что Российская Федерация однозначно на Пасху атакует Украину ракетами, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, несмотря на это, в воскресенье, как и в любой другой день, не стоит пренебрегать сообщениями об угрозе. Кроме того, всем известно, что россияне тяготеют к «сакральным» датам.

Глава пресс-центра напомнила об ударе по Запорожью в Вербное воскресенье 9 апреля и обстрелах накануне Пасхи в прошлом году. Также стоит учесть, что сейчас фиксируется активность авиации ВС РФ, и затянувшуюся паузу между ракетными атаками.

Несмотря на нехватку снарядов, страна-агрессор может сделать «прощальный жест», нанеся максимально сильный удар, на который способна. Также РФ могла восстановить запасы дронов-камикадзе, поскольку Украина фиксирует активность транспортной авиации с Иранского направления.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, как Россия попытается использовать праздник Пасхи для достижения военных целей по Украине.