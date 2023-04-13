Американское издание The New York Times опубликовало четыре «непредвиденных» сценария российско-украинской войны, которые журналисты обнаружили в «слитых» секретных документах Пентагона, информирует «НБН».

В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что опубликованные в иностранных СМИ варианты развития событий – апокалиптические сценарии войны, где может происходить невозможное. По его словам, такие комментарии о ситуации в Украине, которые исходят не от военных экспертов, это их личное мнение.

Секретарь СНБО объяснил, что озвученные журналистами сценарии событий в Украине очень сложные и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начали воплощаться в жизнь.

Чиновник признался, что ему было неприятно читать эти материалы, которые считает опасной вещью. Он посоветовал не обращать внимание на такие прогнозы.

Отметим, что иностранные СМИ, ссылаясь на «слитые» секретные документы оборонного ведомства США, озвучили мнение американской разведки относительно завершения войны в Украине.