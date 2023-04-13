Издание The Washington Post, ссылаясь на «слитые» документы Минобороны США в интернет, опубликовало прогноз Пентагона по завершению войны в Украине, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что в секретной информации оборонного ведомства отмечается, что даже если ВСУ отвоюют «значительные» территории своей страны и нанесут неприемлемые потери ВС РФ, в чем сомневается разведка США, к переговорному процессу Киева с Москвой это не приведет.

Пентагон отмечает, что переговоры о завершении войны между Украиной и Россией маловероятны не только на протяжении этого года, но и при всех возможных сценариях. К таким выводам в Минобороны США пришли после изучения численности войск, вооружений и снаряжения двух стран.

Американская разведка считает, что боевые действия затянутся до 2024 года, при этом ни одна из сторон не добьется победы. Украина и РФ до конца этого года смогут достичь лишь незначительных территориальных приобретений. В ведомстве убеждены, что это наиболее вероятное развитие событий.

В Пентагоне прогнозируют, что война на истощение приведет к разочарованию внутри Украины и критике, которая повысит вероятность смены руководства, при этом не отметив, о военном или политическом идет речь.

Также тупик может способствовать проведению «полной» мобилизации в стране. Кроме того, в Минобороны США обеспокоены тем, что ВСУ могут усилить удары по территории Российской Федерации.

В свою очередь РФ затянувшаяся война вынудит задействовать истощенные резервы, а Москва будет проводить усиленную интеграцию захваченных территорий Украины в состав государства-террориста.

Ранее экс-депутат ВРУ, сепаратист Олег Царев заявил, что РФ стоит разработать запасной план на случай поражения в войне против Украины.